Suudi Arabistan, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a destek verdi
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Suudi Arabistan, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a destek verdi

02.12.2020 00:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:54
Suudi Arabistan, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a destek verdi

Suudi Arabistan yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın tutumunu desteklediğini açıkladı.

Suudi Arabistan yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın tutumunu desteklediğini açıkladı.

Mısır ile Suudi Arabistan arasında Dışişleri Bakanları Samih Şukri ile Faysal bin Ferhan başkanlığında gerçekleştirilen Siyasi İstişare ve İzleme Komitesi toplantısının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, toplantıda, bölgenin ve tüm dünyanın içinden geçtiği krizler ve pek çok meselede görüş birliği sağlandığı ifade edildi.

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Suudi Arabistan tarafı, Mısır'ın, hem kendi su güvenliğini hem de Afrika kıtasında barış ve güvenliği korumak için Hedasi Barajı konusunda tüm tarafları bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasını hedefleyen çalışmalarını desteklediğini bildirdi.

Açıklamada, ilgili taraflar arasında ciddi müzakerelere girmenin ve müzakere sürecinde de iyi niyet göstermenin önemine işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın bu desteğinin, Hedasi Barajı müzakerelerinde tarafları bağlayacak bir anlaşmaya varılamamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Sudan, daha önce taraflara, geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olduğunu iletmiş ve Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol verilecek yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine 22 Kasım'da müzakerelerden çekilme kararı almıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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