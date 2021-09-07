Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti
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Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti Suudi Arabistan'ın Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi, Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio'ye eliyle pilav yemeyi öğretti.

- Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi, Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio'ye eliyle pilav yemeyi öğretti.

Suudi Arabistan'ın Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio, başkent Riyad'a bağlı Shaqra bölgesini ziyaret etti. Büyükelçi Fumio, ziyaret sırasında Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi tarafından öğle yemeğinde ağırlandı. Büyükelçiye Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi. Vali Bawardi, Büyükelçi Fumio'ye pilavı eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini kullandım" dedi.

Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti
Suudi Arabistan'da vali, Japonya Büyükelçisi Fumio'ya eliyle pilav yemeyi öğretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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