Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Ünlü model Josie Canseco, 25 yaşına girdi. Doğum gününü dışarıda kutlayan Canseco, sütyen giymeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. İşte o kareler...

Josie Canseco, 25'inci doğum gününü kutlamak için sütyensiz transparan bluzuyla gece gezmesine çıktı.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan ünlü model Josie Canseco, dün akşam Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne babası Jose Canseco ile beraber gitti.

Göğüs uçlarını açıkta bırakan transparan bluzuyla dikkatleri üzerine çeken genç model, patlayan flaşlara aldırmadan göğsünü gere gere yürüdü.

Annesi Jessica Canseco'nun izinden giderek Playboy'a poz veren sarışın model, "Cesur bir kadınım. Kendimi nasıl iyi hissedersem o şekilde giyiniyorum. Giyim tarzıma ilişkin yapılan eleştirileri kafama takmıyorum" dedi.

Eski bir beyzbol yıldızı ve steroid ikonu olan babasıyla kol kola yürüyen Josie Canseco, tarzıyla magazin dünyasına damga vurdu.

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, peş peşe tekne pozlarını paylaştı

Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, peş peşe tekne pozlarını paylaştı

 Rahatsızlanan Hakan Ural, durumu ağırlaşınca sevenlerinden dua istedi

Rahatsızlanan Hakan Ural, durumu ağırlaşınca sevenlerinden dua istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title