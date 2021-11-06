Sütyen giymeyi unuttu! Olay frikik verdi

Josie Canseco, 25'inci doğum gününü kutlamak için sütyensiz transparan bluzuyla gece gezmesine çıktı.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan ünlü model Josie Canseco, dün akşam Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne babası Jose Canseco ile beraber gitti.

Göğüs uçlarını açıkta bırakan transparan bluzuyla dikkatleri üzerine çeken genç model, patlayan flaşlara aldırmadan göğsünü gere gere yürüdü.

Annesi Jessica Canseco'nun izinden giderek Playboy'a poz veren sarışın model, "Cesur bir kadınım. Kendimi nasıl iyi hissedersem o şekilde giyiniyorum. Giyim tarzıma ilişkin yapılan eleştirileri kafama takmıyorum" dedi.

Eski bir beyzbol yıldızı ve steroid ikonu olan babasıyla kol kola yürüyen Josie Canseco, tarzıyla magazin dünyasına damga vurdu.