Sütler Üreticiden, Hamilelere Ulaştırılması Büyükşehir'den

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hamilelere süt desteği sunduğu 'Mersin Hamile Bakım Sütü' projesi, başladığı günden bu yana yaklaşık 1000 kişiye ulaştı. Tarsus Süt Üreticileri Birliği'nden temin edilen sütlerin kent genelinde dağıtıldığı proje ile Büyükşehir Belediyesi, yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde "merhaba" demesini amaçlıyor.

Başvurular Teksin üzerinden devam ediyor

Projeden faydalanmak isteyenler Teksin üzerinden gebeliklerini gösteren bir belge ile başvuru oluşturabiliyor. Değerlendirmeler sonucunda başvurusu uygun görünenlere gebelik boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1'er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor.

Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi iş birliği ile yürütülen kapsamlı çalışmada süt üreticilerinin de yüzü gülüyor. Hamilelerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak sütler Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından üreticiden temin edilirken, sütlerin dağıtımını ise Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri gerçekleştiriyor.

Yıldırım: "Kısa sürede başvuru sayımız bine yaklaştı ve hızla bu artış devam etmekte" Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, proje hakkında bilgi verirken, başvuru sayısının kısa sürede 1000'e yaklaştığını söyledi. El Bebek Gül Bebek, Süt Senin Gurur Mersin'in ve Hamile Bakım Sütü Projeleri ile doğum öncesi ve sonrasında ailelerin ve çocukların yanlarında olduklarını söyleyen Yıldırım, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her aşamada düşünmekteyiz. Ailelerimiz bu projelerden çok memnun. Kısa sürede başvuru sayımız 1000'e yaklaştı ve hızla bu artış devam etmekte. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu projelerimize devam ediyoruz" dedi.

Anneler ve anne adayları projeden memnun

Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 aylık hamile olan Büşra Kölemenli, projeyi hamile bir arkadaşından duyduğunu söyleyerek, "Dün başvuru yaptım Teksin'den, bugün onaylandı, sütümüz geldi. Çok memnun kaldık. Başkanımıza teşekkür ederiz, çok memnunuz projelerinden, her şeyden memnunuz" diye konuştu.

"Başvurdum, bir gün sonra geldi"

Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşayan ve 9 aylık hamile olan Mehtap Doğan ise "Teyzem de başvurmuştu. Bana söyledi. Ben de başvuru yaptım. Zaten daha 1 gün oldu başvuru yapalı. Ben de başvurunca bir gün sonra geldi. Projeden çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 30. 9. 2021 09: 19: 47

Habermetre - Son Dakika Haberleri