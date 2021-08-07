Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Yerel

Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın 6'ıncı gününde arazi şartlarının zor olduğu 2 bölgede devam ediyor.

Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın 6'ıncı gününde arazi şartlarının zor olduğu 2 bölgede devam ediyor.

Sütçüler ilçesinde Çandır Köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda pazartesi günü başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan 6'ıncı günde de devam ediyor. İlk günlere göre büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde alevler yeniden yükseliyor. Bugün Yazılı Kanyon ve Yıldız mahallesinin üst bölgesinde bulunan sarp arazideki 2 noktada ise yangın sürüyor. Bu bölgelerdeki yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter havadan destek veriyor. Akşam saatleri itibariyle de Ukrayna'dan gelen gece görüşlü helikopterler Süleyman Demirel Havalimanı'ndan havalanarak, bölgeye gidip, söndürme çalışmalarını sürdürecek. Bölgede 2 gündür gece boyunca da helikopterler söndürme ve soğutma çalışması yürütüyor.

Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor
Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor
Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor
Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Gülben Ergen Yonca Evcimik
Spor Eda Erdem Merve Çoban Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sütçüler'deki yangın 2 noktada devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:04:30. #1.14#

title