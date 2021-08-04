Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ISPARTA 'nın Sütçüler ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sütçüler'in Çandır Yazılı Kanyon mevkisinde paraztesi günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının ilk 2 gününde alevlerin tehdit ettiği birçok mahalle tahliye edildi. 6 helikopter ile 1 uçağın da havadan müdahale ettiği yangında şu ana kadar yaklaşık 15 evin zarar gördüğü belirtildi.

'VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'Yangının çıktığı ilk günden beri bölgede bulunan ve çalışmaları yerinde inceleyen TBMM Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sütçüler'in orman varlığı en yüksek ilçelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Valimizin koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımızın destekleri sahada bütün kamu kurumlarımız başta orman teşkilatımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız, gönüllülerimiz, köylülerimiz çok ciddi bir mücadele ile gece gündüz demeden yangını kontrol altına aldık. Yangın, rüzgarın etkisiyle değişkenlik gösterebiliyor ama çok şükür şu anda helikopterlerimiz çalışmaya devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. 1 uçak, 6 helikopterle onlarca iş makinası, onlarca arazözle ve bütün kamu kurumlarına bakarsak binin üzerinde insanla müdahale edildi. Çok şükür şu an için bir sorun görünmüyor. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tarz felaketlerden korusun."YAŞAM ALANLARINDA TEHLİKE GÖRÜNMÜYOROrman yangınının çıktığı bölgede yaşam alanlarında herhangi bir tehlike görünmediğine dikkati çeken Bilgiç, "İnşallah böyle devam eder. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yine ufak tefek alevlenmeler olabiliyor. Onlara müdahaleler devam ediyor ama yerleşim yerlerinden uzaklaştı. Çok şükür tespit çalışmalarına başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, zannediyorum 15-16 tane yanan evimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hiçbir vatandaşımızı, her yerde olduğu gibi burada da mağdur etmeyeceğiz" dedi.KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaş müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışmaları devam etti.

- Isparta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş