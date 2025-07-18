Kamuda görev yapan memurların doğum sonrası çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeler, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Özellikle çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, birçok memur tarafından merakla takip ediliyor. Peki, doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma yönetmeliği nedir? Süt izni ile yarı zamanlı çalışma birlikte kullanılabilecek mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SÜT İZNİ İLE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA BİRLİKTE KULLANILABİLECEK Mİ?

Doğum sonrası kamu çalışanlarına tanınan haklar arasında yer alan süt izni ve yarı zamanlı çalışma düzenlemeleri, çalışan annelerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak yürürlükteki mevzuata göre bu iki hak, aynı anda kullanılamıyor.

Süt izni ile yarı zamanlı çalışma birlikte kullanılabilecek mi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, doğum yapan memurlar analık izninden sonra ya süt izninden ya da yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabiliyor. İlgili yasal düzenlemelere göre, memur anneler yarı zamanlı çalışmaya başladıkları andan itibaren süt izni hakkından feragat etmiş sayılıyor.

Süt izni, doğum yapan memurlara ilk 6 ay boyunca günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saat süreyle veriliyor. Ancak yarı zamanlı çalışma kapsamında haftalık toplam 20 saatlik bir mesai düzeni uygulandığı için, aynı anda süt izni kullanılması mevzuat çerçevesinde mümkün değil.

Yetkili merciler ve uzmanlar, bu durumun açıkça yönetmeliklerde yer aldığını ve uygulamada da kurumlar tarafından bu şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.