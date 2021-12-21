Son dakika haberi: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KADIKÖY'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı.

Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberi: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

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