Susurluk Çaylak Şelalesi ve mesire alanı ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yer alan Çaylak Şelalesi ve mesire alanı, kış mevsiminde de ziyaretçilerini başka bir güzellikle ağırlıyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta, ağaçlar arasındaki bir vadi içinde kalan Çaylak Şelalesi ve mesire alanı, hem kamp yapanlar hem de piknikçiler tarafından tercih ediliyor.

Çadır konaklama yerleri, yürüyüş parkurları ve kontrollü ateş yakılabilir alanların bulunduğu bölgeye gelen misafirler, kayalıklar arasında uzun bir yolculuğun ardından dökülen şelaleyi seyrederken, bir yandan da doğayla baş başa kalmanın tadını çıkarıyor.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla birbirinden güzel manzaralar sunan şelale ve mesire alanı, karda büründüğü beyaz örtüyle vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Soğuğa aldırış etmeden bölgeye gelen ziyaretçiler, karla kaplı olan şelalenin sunduğu eşsiz manzarayı seyredip fotoğraf çektiriyor.

"Şu anda burada harika bir görsel var"

Bölgeyi ziyaret eden Ali İhsan Ulaş, AA muhabirine, off-road sporuyla ilgilendiği için doğal alanları çok sevdiğini söyledi.

Çaylak Şelalesi ve mesire alanına da sık sık geldiğini ifade eden Ulaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla geldiğimiz bölgeyi koruyup kollamaya da çalışıyoruz. Gördüğümüz insanlara da bu konuda telkinlerde bulunuyoruz. Şu anda burada harika bir görsel var. Herkesin içini açan, ferahlatan, herkesin görmesini istediğimiz, arzuladığımız bir görsel. Bizim burası için beklentimiz ise yöneticilerimiz tarafından buraya bir seyir terası yapılmasıdır. Bu sayede buraya gelen insanların bu güzel manzaradan faydalanmalarını istiyoruz."

Ziyaretçilerden Sefa Turhan ise Çaylak Şelalesi ve mesire alanını herkesin gelip görmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgenin herkes tarafından bilinmesi gereken yerlerden olduğunu dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla her hafta buraya çıkarız. Araçlarımıza yem koyup doğadaki hayvanları beslemeyi de ihmal etmiyoruz. Ayrıca yanımıza aldığımız poşetlerle çevredeki çöpleri toplayıp bölgeye gelen misafirlerin temiz bir ortam görmelerini sağlıyoruz. Buranın ismini duyanlar geliyor ama daha da fazla tanıtırsak daha fazla insanımız gelip burayı ziyaret eder."