Şuski, Çamurdan Doğal Gübre Üretiyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerinden elde edilen çamurdan gübre üretiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip birçok ilçede ve şehir merkezinde halkın hizmetine sunulan Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa Merkez atık su arıtma tesisinde kanalizasyon atıklarından elde edilen çamurdan organik gübre elde edilerek doğal gübre üretimi yapılıyor.

TÜM ŞANLIURFA'NIN ATIK SUYUNU ARITIYOR, GERİYE KALAN ATIKLARLA DA ORGANİK GÜBRE ÜRETİYORUZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün her defasında önemle üzerinde durduğu şehre, çevreci ve katma değer sağlama bağlamında Şanlıurfa'da alt yapı hizmetlerini en iyi şekilde sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü de tasarruf anlamındaki projelerini çoğaltmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'daki atık su arıtma tesislerinde toplanan atıkların boşa gitmemesi için uygulanan çalışma neticesinde atıklardan verimli olduğu gözlemlenen stabilize edilmiş arıtma çamurundan üretilen organik gübre elde edildi.

Atık su arıtma tesislerinde (Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa Merkez) günlük olarak 165 bin metreküp atık sudan toplamda günlük 25 ton organik gübre üretimi sağlanıyor. Böylelikle hem çevre dostu hem de enerji üretimi anlamında tasarruf sağlanan atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliği ve sıfır atık sistemi tam anlamıyla gerçekleştiriliyor. Elde edilen organik gübre ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının kullanılması ön görülüyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet