Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz

09.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:04

Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından Dağlık Karabağ yönetiminden itiraf gibi bir açıklama geldi. Sözde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, sosyal medya hesabından, "Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerini hedef alması üzerine başlayan operasyonda Erivan yönetimi ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehri de işgalden kurtarıldı. Şuşa'yı kaybeden Dağlık Karabağ yönetiminin sözde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Vahram Poghosyan'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

"KARABAĞ'I KAYBETMEK ÜZEREYİZ"

Poghosyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda yenilgiyi kabul etti. Paylaşımında, "Şuşa şehrinde kontrolü kaybettiğimizi artık kabul etmeliyiz. Başkentimiz tehlikede, düşman Hankendi'nin eteklerinde. Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz

ŞUŞA 28 YIL SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

Dün, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa'yı 28 yıl sonra işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu sahadaki ilerleyişini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 şehir, 4 ilçe ve 217 köyü Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Güney cephesinde Hocavent yolunu da büyük ölçüde ele geçirdi.

Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:04:36. #1.14#
title