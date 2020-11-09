Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz

Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından Dağlık Karabağ yönetiminden itiraf gibi bir açıklama geldi. Sözde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, sosyal medya hesabından, "Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerini hedef alması üzerine başlayan operasyonda Erivan yönetimi ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehri de işgalden kurtarıldı. Şuşa'yı kaybeden Dağlık Karabağ yönetiminin sözde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Vahram Poghosyan'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

"KARABAĞ'I KAYBETMEK ÜZEREYİZ"

Poghosyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda yenilgiyi kabul etti. Paylaşımında, "Şuşa şehrinde kontrolü kaybettiğimizi artık kabul etmeliyiz. Başkentimiz tehlikede, düşman Hankendi'nin eteklerinde. Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

ŞUŞA 28 YIL SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

Dün, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa'yı 28 yıl sonra işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu sahadaki ilerleyişini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 şehir, 4 ilçe ve 217 köyü Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Güney cephesinde Hocavent yolunu da büyük ölçüde ele geçirdi.