Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Karabacak Instagram hesabı ne?
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SURVİVOR 2021 YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Karabacak , kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.
Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.
2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.
SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Yunus Emre Karabacak "yunusemrekarabacakkk" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: