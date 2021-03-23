Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü nedir?
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Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü nedir?

23.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:26
Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü nedir?

Survivor 22 Mart bugün voleybol özel mücadelesi yaşandı. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne? Survivor voleybol oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü ne oldu?

Bugün Survivor 2021'de voleybol müsabakası oynandı. Acun Ilıcalı ve İlayda aynı takımda yer alırken Aleyne ve Ayşe de aynı takımda yer aldı. Peki, Survivor voleybol oyunu kazananı kim oldu, hangi takım kazandı? Voleybol oyunu ödülü ne oldu? Kim kimi destekledi?

22 MART SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

22 Mart Pazartesi voleybol maçında Acun Ilıcalı-İlayda ve Ayşe-Aleyna mücadelesi yaşandı. Şuanda Ayşe ve Aleyna setlerde 1-0 önde.

Survivor voleybol oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol maçı ödülü nedir?

Şuanda setler 2-0 oldu. Ayşe ve Aleyna setlerde 2-0 önde.

Survivor voleybol oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol maçı ödülü nedir?

Setler 2-1 oldu. Survivor 2021 tarkımı 2-1 önde.

Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü nedir?

Şimdi setler 2-2 oldu.

Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? 22 Mart Survivor Voleybol oyunu ödülü nedir?

VOLEYBOL MAÇI TAKIMLAR NASIL?

Acun Medya oyuncuları:

  • Acun Ilıcalı
  • İlayda

Survivor 2021 oyuncuları:

  • Ayşe
  • Aleyna

22 MART VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödül karışık pide oldu. Kazanan takımı destekleyen oyuncular karışık pide kazanacak. Ayrıca Merve, Öykü, Hanzade ve Doğan, Acun Medya takımını tutuyor.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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