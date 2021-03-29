Survivor ses yarışmasını kim kazandı? Survivor birleşme partisi ve şarkı yarışması detayları!

Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor ses yarışmasını kim kazandı? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Birleşme partisinde neler yaşandı? Birleşme partisinin süprizleri nelerdi? 28 Mart 2021 Birleşme Partisi şarkıları nelerdir? Survivor'da şarkı yarışmasını kazanan dün gece belli oldu. Survivor 2021'de birleşme partisinde yarışmacılar, sahnede yerlerini aldı ve karaokede tüm hünerlerini sergiledi...

Survivor Birleşme Partisi, eğlenceli anlara imza attı. Çok beğenilen ses yarışması hakkında Survivor ses yarışmasını kim kazandı? sorusunun yanıtı araştırıldı. İşte, Survivor birleşme partisi ve şarkı yarışması detayları!

SURVIVOR SES YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Şarkı Yarışmasında Ünlüler takımından İlayda 89 puanla, Gönüllüler takımından Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldılar. İki yarışmacı kimin şampiyon olacağını belirlemek için birer kez daha sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu.

Geceye damga vuran isimler hemen ortaya çıktı. Her iki takim yarışmaclarinn seslendirdiğı İsmail'in "Koca Yusuf, Dora'nın "Kumralim", Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Ander Sevdaluk" Ayse'nin "Padişah" Sergen'in Haydi gel içelim Steven'in "Ankara'nın Bağları", Hanzade'ninHele bir gel şarkıları beğenildi.

Bu seneki şarkı yarışması uzun süre konuşulacaga benziyordu. Survivor Şarkı Yarışmasında Ünlüler takımından 89 puanla, Gönüllüler takımindan Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldilar Iki yarismaci kimin şampıyon olacağını belirlemek için birer kez daha sahneye çıkarak şarkılarını okudu. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu.

SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASI PUANLARI

Survivor Türkiye'de birleşme partisi şarkı yarışmasında müthiş heyecan yaşandı. Survivor 2021 yarışmacıları, 3 aylık zorlu parkur mücadeleleri sonrasında birleşme partisinde eğlenerek yorgunluk attılar. Birleşme partisi şarkı yarışmasında tek tek sahne alan yarışmacılar, karaokede hünerlerini sergiledi. Bu sene, oylamada bir değişiklik yapıldı. Yarışmacıyı oylayan bu sefer rakip takım yarışmacıları oldu. Oylama sonucunda en yüksek puanı alan iki yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu ve İlayda oldu. Bu iki yarışmacı, finalde bir kez daha şarkılarını seslendirdi. Finaldeki oylamada ise Aleyna Kalaycıoğlu, İlayda'dan daha çok oy aldı. Ve Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Sergen: 61

Hanzade: 62

Berkay: 62

Doğan: 60

Merve: 82

Steven: 59

Ayşe: 60

Batuhan: 63

Melis: 60

Dora: 80

Aleyna Çalışkan: 62

Çağrı: 81

Öykü: 73

Poyraz: 84

Aleyna Kalaycıoğlu: 90

İlayda: 89

İsmail: 71

Reşat: 73