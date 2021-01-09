Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?
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Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?

09.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:51
Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Sena Özdemir hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli, Sena Özdemir Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir, gibi sorular soruluyor.

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Sena Özdemir kimdir?

SURVİVOR 2021 SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."

SURVİVOR 2021 SENA ÖZDEMİR INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Sena Özdemir "senasuozdemirim" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?
Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?
Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?
Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı ne?
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