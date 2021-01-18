Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 sezonunda başarılı performansı ile adından söz ettiren Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?
Survivor yeni sezonu ile Ocak ayı itibari ile başladı. Gönüllüler ve ünlüler takımları olarak yarışan yarışmacılar, kıyasıya mücadele ediyor. Başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başaran, gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?
SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?
26 Aralık 1994 doğumlu Poyraz, İzmirlidir. Arkadaşlarını soyadı ile seslenmesinde ötürü adı Poyraz sanılsa da Asıl adı Yiğit'tir. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı. Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora