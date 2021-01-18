Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?

Survivor yeni sezonu ile Ocak ayı itibari ile başladı. Gönüllüler ve ünlüler takımları olarak yarışan yarışmacılar, kıyasıya mücadele ediyor. Başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başaran, gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu Poyraz, İzmirlidir. Arkadaşlarını soyadı ile seslenmesinde ötürü adı Poyraz sanılsa da Asıl adı Yiğit'tir. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı. Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora