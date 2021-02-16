Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat 2021 Survivor ödülün sahibi kim oldu? Survivor dün akşam kim kazandı?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları önce ödül oyunu, ardından sembol oyunu oynadı. Peki, Survivor 15 Şubat ödülü neydi, ödülü hangi takım kazandı? 15 Şubat 2021 Survivor ödülün sahibi kim oldu?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları önce ödül oyunu, ardından sembol oyunu oynadı. Peki, Survivor 15 Şubat ödülü neydi, ödülü hangi takım kazandı? 15 Şubat 2021 Survivor ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Acun Ilıcalı 15 Şubat ödülünü açıkladı. Buna göre kazanan takım, çift kişilik iki yatağı bir hafta boyunca kullanabilecekti. Aynı zamanda oyunu kazandıkları anda ve ertesi sabah menemen ve birer dilim ekmek de yarışmacılara verilecekti. Nefes kesen voleybol oyunu ile mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. İlk etapta gönüllüler oyunu önde götürdü ve ünlüler takımından Batuhan ise takımına tepki gösterdi. Ardından Öykü Çelik ile aralarında şiddetli tartışma yaşandı.8-9'luk skorla önde olan ünlüler en iyi oyuncularını sahaya çıkardı. Gönüllüler kritik sayıyı alarak skoru 9-9'a eşitledi. Kıyasıya rekabet sonrası kazanan gönüllüler oldu. Ilıcalı, maç sonrası değerlendirmesinde gönüllüler takımında Aleyna Kalaycı ve yeni yarışmacı Berkay'ı performansı nedeniyle tebrik etti.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununun ödülü mercimek köftesi oldu. Kazanan kişi yanında üç yarışmacıyla ödüle gidebiliyordu. Ünlüler takımında finale kalan erkeklerde Batuhan oldu.

Batuhan ile Poyraz arasındaki yarışın ardından gönüllülerden Poyraz erkeklerde sembolün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kuvvet ve dengenin önemli olduğu oyunda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Sayıyı almak için temkinli hareket eden yarışmacılar, rakibini düşürmek için çeşitli teknikler denediler. Gönüllüler takımı, iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yaptı. İsmail, Berkay'ı yenerek skoru 9-8 yaptı. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe ile Merve karşı karşıya geldi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, haftanın ikinci dokunulmazlığını Gönüllüler takımına getirdi. Böylece Gönüllüler takımı, sezon boyunca ilk defa üst üste iki dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takımla birlikte eleme adayının da kim olacağı merak konusuydu. Dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde bir oylama yapıldı. Kaybeden Ünlüler takımda erkek yarışmacılar için yapılan oylamada adı yazılanlar 4 Hayrettin, 4 Çağrı ve 2 Sergen oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.