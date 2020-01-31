Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu! Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor'a kimler katıldı?

31.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:31

Gelenek haline gelen ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Surviyor, bu yılda ekranlarda olacak. Survivor'ın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Survivor ne zaman başlayacak, Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu mu? Survivor'a kimler katıldı? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte 2020 Survivoyr hakkında merak edilenler.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen 2020 Survivor duyurusunu Acun Ilıcalı yaptı. Ilıcalı, Survivor 2002'nin 16 Şubat'ta ekranlarda olacağını ifade etti.

SURVİVOR'A KİMLER KATILACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor hakkında yaptığı bir açıklamada ilk yarışmacının oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyledi. Ilıcalı ikinci olarak yarışmaya dahil olan kişinin Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Uğur Pektaş olduğunu duyurdu.

Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVİVOR SON ŞAMPİYONU KİM?

2019 Survivor'da Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.

Uğur Pektaş

Ersin Korkut