Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor'da eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi sms oylamasına kaldı. Birazdan bu 4 isimden biri elenecek.
Son dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:
Ünlüler takımı
Sema: 38 puan
Adem: 22 puan
Gönüllüler takımı
Berkan: 25 puan
Sude: 21 puan
Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.
Aşkım: 8 oy
Barış: 4 oy
3. eleme adayı Aşkım oldu.
Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.
- Evrim
- Atakan
- Aşkım
- Ezgi
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz