Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?

TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi sms oylamasına kaldı. Birazdan bu 4 isimden biri elenecek.

Son dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:

Ünlüler takımı

Sema: 38 puan

Adem: 22 puan

Gönüllüler takımı

Berkan: 25 puan

Sude: 21 puan

Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.

Aşkım: 8 oy

Barış: 4 oy

3. eleme adayı Aşkım oldu.

Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Evrim

Atakan

Aşkım

Ezgi

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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