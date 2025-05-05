Survivor'ı karıştıran hırsızlık olayı nedir? Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2025 sezonunda yaşanan beklenmedik bir gelişme, yarışmanın gidişatını adeta alt üst etti. Yarışmacılar arasında yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayı, hem adada büyük bir kriz yaratırken hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini tamamen bu olaya çevirdi. Özellikle sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan olay sonrası, "Survivor'da hırsızlık olayı nedir, kim yaptı?" ve "Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?" gibi sorular binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor hırsızlık olayı nedir? Almeda Baylan diskalifiye mi oldu? İşte, detaylar…

SURVİVOR'DA YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYI NEDİR?

Survivor All Star 2025 sezonunda yaşanan hırsızlık ve kural ihlali iddiaları yarışmanın gidişatını sarsacak nitelikte oldu. Yarışmacı Almeda Baylan, ödül oyunu sonrasında geçici olarak konakladıkları evden dönerken, dolu bir çantayla geri gelince dikkatleri üzerine çekti. Prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanın müdahalesiyle karşılaşan Baylan'ın, iddialara göre görevliyle fiziksel temas yaşadığı ve bu esnada hırsızlıkla suçlandığı belirtildi.

Almeda Baylan diskalifiye mi oldu

Olayın ardından Acun Ilıcalı acil bir konsey toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada, "Temasın şiddetini değerlendireceğiz, ciddi bir durum varsa Almeda Baylan diskalifiye edilecek," ifadelerini kullanarak olayın ciddiyetine dikkat çekti. Henüz resmi bir karar açıklanmamış olsa da, Survivor takipçileri Almeda Baylan'ın diskalifiye edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Almeda Baylan ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ben içeri girme dedikçe, üzerime gelmeye devam etti. Zaten psikolojik olarak çok kötüydüm, o an kendimi kaybettim," sözleriyle yaşananları savundu. Şu anda yarışmadaki geleceği belirsizliğini koruyan Almeda Baylan hakkında verilecek karar, programın ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.