Survivor'da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay'ın Yüzüne Tükürdü

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 57'inci bölüm tanıtımını izleyenler gözlerine inanamadı. İki yarışmacının tükürmeye varan tartışması herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Yarışmaya sonradan dahil olan ve bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sabriye Şengül, Survivor'un bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Okay'la tartışıyor.

"YALANI YAKALAMIŞTIM VE AFFETMİŞTİM"

Takım arkadaşı Okay'ın "Ne konuşmuşum? Uyduruyor, bu dediklerinin çoğunu uyduruyor" şeklindeki cevabına inanmayan Sabriye, "Yalanı yakalamıştım, affetmiştim. Ama ikinci bir affedişim asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ONUN KENDİ AYINI"

Başarılı bir güreşçi olan Okay, "Kendine göre doğru kabul ettiği şeyleri bana 'yalancı' olarak çevirip söylemesi de onun kendi ayıbı. Benimle peşin peşin net konuşup, sonra pişman olacağın şeyler yapma" dedi.

OKAY'IN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Okay'ın "Bir daha benimle konuşma" sözlerine sinirlenen Sabriye kendine hakim olmayarak Okay'ın yüzüne tükürüyor.

"AFFETMEYECEĞİM TEK HAREKETİ YAPTI"

Bu hareket karşısında şoke olan Okay, "Çok büyük ayıp etti bana. Hayatta bundan sonra affetmeyeceğim tek hareketi yaptı" şeklinde konuştu.

"ÇOK KÖTÜ REZİL BİR HAREKET"

Survivor Ekstra programın yorumcusu Nagihan Karadere, "Sabriye'nin Okay'ın suratına tükürdüğü tanıtımı izlerken gerçekten çok üzüldüm. Milli sporcuların insanlara örnek olması gerekiyor. Sabriye'nin bu yaptığını bir kadın olarak hiç yakıştıramadım" dedi.

Bir diğer yorumcu Murat Özarı ise "Çok kötü, rezil bir hareket. Okay'ın sinir sistemlerini doğuştan almışlar heralde, gerçekten helal olsun çocuğa. Ben hayatımda böyle bir tahrik görmedim. Bu nasıl hareket? Bu hareketle adamı diskalifiye edersin" ifadelerini kullandı.