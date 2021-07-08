Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti

Survivor 2021'de büyük skandala neden olan yarışmacıların yiyecek alması olayında Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan bomba bir itiraf geldi. Acun Ilıcalı'nın çok kızdığı olayla ilgili birçok yarışmacı ceza alırken olayın içinde bulunan Kalaycıoğlu ve Çalışkan, aldıkları ürünün alkol olduğunu açıkladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in sona erdi ancak yankıları devam ediyor. Yarışmaya iddialı olarak katılan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın adada yiyecek çalma skandalında merak edilenler açığa kavuştu.

ALKOL ALMIŞLAR

Yarışmanın ilk aylarında kuralları ihlal edip gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan, aldıkları ürünün alkol olduğunu açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu, açlık hâliyle o anda ellerine ne geçse alabileceklerini ifade etti.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından iki yarışmacıya çok kızan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" ifadelerini kullanmıştı.

"YAPTIĞIM ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Skandalın öğrenilmesinden sonra Aleyna Kalaycıoğlu, "Evet doğru, öncelikle yarışmacı psikolojisi ve açlık gereği yapılmaması gereken bir şey. Kesinlikle yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Çok pişmanım zaten. Herkesten özür dilerim bunun için. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüm" diye konuşmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu

"ÖZÜR DİLERİM"

Özür dileyen Aleyna Çalışkan ise "Yaptığımız şeyden dolayı aşırı pişmanız. O an yarışmacı psikolojisiyle yapmıştık. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Hem bizim hem Ünlüler takımından özür dileriz" demişti.