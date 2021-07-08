Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti

Haberler.com - Haberler | Magazin

Survivor 2021'de büyük skandala neden olan yarışmacıların yiyecek alması olayında Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan bomba bir itiraf geldi. Acun Ilıcalı'nın çok kızdığı olayla ilgili birçok yarışmacı ceza alırken olayın içinde bulunan Kalaycıoğlu ve Çalışkan, aldıkları ürünün alkol olduğunu açıkladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in sona erdi ancak yankıları devam ediyor. Yarışmaya iddialı olarak katılan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın adada yiyecek çalma skandalında merak edilenler açığa kavuştu.

ALKOL ALMIŞLAR

Yarışmanın ilk aylarında kuralları ihlal edip gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan, aldıkları ürünün alkol olduğunu açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu, açlık hâliyle o anda ellerine ne geçse alabileceklerini ifade etti.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından iki yarışmacıya çok kızan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" ifadelerini kullanmıştı.

"YAPTIĞIM ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Skandalın öğrenilmesinden sonra Aleyna Kalaycıoğlu, "Evet doğru, öncelikle yarışmacı psikolojisi ve açlık gereği yapılmaması gereken bir şey. Kesinlikle yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Çok pişmanım zaten. Herkesten özür dilerim bunun için. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüm" diye konuşmuştu.

Survivor'da skandal 'hırsızlık' açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
Aleyna Kalaycıoğlu

"ÖZÜR DİLERİM"

Özür dileyen Aleyna Çalışkan ise "Yaptığımız şeyden dolayı aşırı pişmanız. O an yarışmacı psikolojisiyle yapmıştık. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Hem bizim hem Ünlüler takımından özür dileriz" demişti.

Survivor'da skandal 'hırsızlık' açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
Aleyna Çalışkan
Survivor'da skandal 'hırsızlık' açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Selim Selin Şekerci Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 22:29:24. #1.15#

title