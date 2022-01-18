Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor'ın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu Ünlüler kazandı ve Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazdı. Buna göre Sürgün kampına gidecek yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor gönüllürden kim yazıldı, sürgün adasına kim gitti? İşte detaylar...

Survivor'da dün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazacak ve o isim Sürgün kampına gönderilecek. Survivor kim gitti? Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor gönüllürden kim yazıldı, sürgün adasına kim gitti? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? Gönüllüler'den kim gitti? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLERDEN KİM SÜRGÜNE GİTTİ?

Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Yazılan isimler ve sayıları belli oldu.

Çıkan isimler şöyle:

Gizem : 7

Ogeday : 2

Anıl : 1

Seda : 1

Ardahan : 1

Evrim : 1

Buna göre bugün sürgün kampına gidecek olan isim Gizem oldu.