Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor gönüllürden kim yazıldı, sürgün adasına kim gitti?
Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor'ın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu Ünlüler kazandı ve Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazdı. Buna göre Sürgün kampına gidecek yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor gönüllürden kim yazıldı, sürgün adasına kim gitti? İşte detaylar...
Survivor'da dün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazacak ve o isim Sürgün kampına gönderilecek. Survivor kim gitti? Survivor'da gönüllürden kim sürgüne gitti? Survivor gönüllürden kim yazıldı, sürgün adasına kim gitti? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? Gönüllüler'den kim gitti? İşte ayrıntılar...
Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Yazılan isimler ve sayıları belli oldu.
Çıkan isimler şöyle:
- Gizem : 7
- Ogeday : 2
- Anıl : 1
- Seda : 1
- Ardahan : 1
- Evrim : 1
Buna göre bugün sürgün kampına gidecek olan isim Gizem oldu.
SÜRGÜN KAMPINA GÖNDERİLEN İSİM : GİZEM
- Birsen
- Serca
- Gizem
Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.