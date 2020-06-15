Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Haziran Survivor raporu! Survivor 2020'de finale günler kala heyecan en üst seviyeye çıktı. İzleyicilerin ekrana bağlandığı 107. bölüm sonrası Survivor'da eleme adayı kim oldu ve Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte detaylar…

Heyecanlı anların yaşandığı ve izleyicilerin ekrana kilitlendiği Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor yeni bölümü izleyemeyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı gibi konuları merak etti.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam ekrana gelen Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadığı ve ödülün erzak olduğu oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabete girdi. Oyun sonunda kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Cumartesi günü ilk eleme adayı Ardahan eleme adayı olmuştu. 107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu.

Dün itibariyle Survivor'da eleme adayları Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2020 yarışmasının 14 Haziran Pazar günü ekrana gelen 107. bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Survivor'da oyun sırasında mavi takımdan Sercan ile kırmızı takımdan Nisa tartıştı.

OYUNDAKİ TARTIŞMA NİSA VE SERCAN'I SİNİRLENDİRDİ

Oyunda ilk mücadele, Cemal Can ile Yasin arasında yapıldı. İki yarışmacı, engellerle dolu parkuru yaklaşık aynı zamanlarda tamamladı. Atışlarda ise yarışmacıları, çubuklarla devirmesi gereken 6 sembol bekliyordu. Kırmızı takımdan Cemal Can, atışları Yasin'den önce yaparak sayıyı kazandı. Survivor Yasin, sayıyı kaybettikten sonra Berkan'a söylediği sözler ile tansiyonu yükseltti. Yasin ile Berkan arasına takım arkadaşları araya girdi ve ikili birbirinden uzaklaştı.

"SİZ KÖTÜSÜNÜZ"

Ortalık sakinleşti denildiği esnada bu sefer de Nisa ve Sercan tartışmaya başladı. Cemal Can'ın sinirlerinin bozulup ağlamasıyla sinirlenen Sercan'ın sözü Nisa'ya getirmesi ise tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı. Sercan, Nisa'ya "Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Nisa ise "Siz kötüsünüz" diye bağırırken, Sercan'ın ise "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" demesi dikkat çekti.

MURAT ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Nisa'nın 'Allah Allah' şeklindeki tepkisi için ise Sercan, "Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz" ifadelerini kullandı. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginliğin bitmesi için uğraşan sunucu Murat Ceylan ikiliyi sakinleştirdi.

"NİSA'YA KIYAMIYORUM" DEYİP HİSLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sercan geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümlerdeki açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" demiş ve bu sözler sosyal medyada gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan'ın baş başa konuştuğu Nisa'nın "Senin abi gibi görüyorum" sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı.