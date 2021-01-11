Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi gelen Survivor 2021'de kırmızı alarm durumuna geçildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Her sene büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının yeni sezonu ekranlara bomba gibi bir başlangıç yaptı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı.

"SENİN DEVAM EDEMEME DURUMUN VAR"

Cemal Hünal Survivor 2021 sezonunda ilk haftadan yaşadığı rahatsızlık sebebiyle izleyenlerin gündemine gelmişti. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün fragmanında Acun Ilıcalı'nın "yarışmaya devam edememe ihtimalin var" dediği ismin ünlü oyuncu olduğu iddia edilirken yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu gözlerden kaçmadı.

CEMAL HÜNAL, SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yeni sezonda ekranlardaki yerini alan Survivor 2021 sezonu hız kesmeden devam ederken yarışmada ünlüler takımında boy gösteren iddialı isim Cemal Hünal yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Ünlü oyuncunun diskalifiye edildiği konuşuluyor.