Survivor Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında ve nereli? Çağman Çatay mesleği ne, ne iş yapıyor? Survivor Çağman Çatay instagram hesabı!

Türkiye'nin sevilen yarışması Survivor'a yedeklerden bir yarışmacı daha dahil oldu! İzleyiciler yeni yarışmacıyı oldukça merak etti. Peki, Survivor Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında ve nereli? Çağman Çatay mesleği ne, ne iş yapıyor? Çağman Çatay daha önce hangi yarışmaya katıldı? Survivor Çağman Çatay instagram hesabı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 yarışması tüm hızıyla devam ediyor! Son ada konseyinde gerçekleşen elemenin ardından birkaç haftadır olduğu gibi Ünlüler ve Gönülleler kadrolarına yedeklerden yeni yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Survivor yeni bölümde Ünlüler kadrosuna dahil olan yeni yarışmacı Çağman Çatay merak edildi! Peki, Survivor Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında ve nereli? Çağman Çatay mesleği ne, ne iş yapıyor? Çağman Çatay daha önce hangi yarışmaya katıldı? Survivor Çağman Çatay instagram hesabı!

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor Çağman Çatay 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 27 yaşındadır. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olan Çatay, sporla ilgilenmektedir. Atletizm, yer akrobasisi, yüzme, scuba diving, breakdance yoga, movement culture, basketbol, handbalance, serbest dalış, street workout/calisthenics, windsurf, yelken,hiit workout masa tenisi, , parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin gibi çok sayıda sporla ilgilenen Çağman Çatay, bir stüdyoda eğitim de vermektedir.

Survivor Çağman Çatay daha önce deYetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale gelmiş bir yarışmacıdır.

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY INSTAGRAM HESABI!

Survivor Çağman Çatay sosyal medya hesaplarında "cagmancatay" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır!