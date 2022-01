2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri deÇağan Atakan Arslan, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Çağan Atakan Arslan başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Çağan Atakan Arslan, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Çağan Atakan Arslan kimdir? Çağan Atakan Arslan kaç yaşında? 2022 Çağan Atakan Arslan Instagram hesabı nedir? Çağan Atakan Arslan kaç yaşındadır?

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ağustos 1989

Kaç yaşında: 32 yıl yaşında

Nereli: Sivas

Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncudur. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

ÖDÜLLER

2016

Mix Fight Gala 81 Kilo Dünya Şampiyonu

2015

Glory World Series 20 Dubai

2014

Glory World Series 15 İstanbul

2013

W.M.C Muay Thai Dünya Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2012

WMAO Dünya Şampiyonu

Muay Thai Süper Lig Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2011

Muay Thai IFMA Dünya Şampiyonu (Tarihte Ülkeye Altın Madalyayı Getiren İlk Türk)

Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Fight Academy İstanbul (Cine5 - İstanbul)

RMO Fight Code İstanbul (Fox TV - İstanbul)

2010

W.O.F World O-Sports Federation Muay Thai Dünya Şampiyonu (İran)

IFMA Muay Thai Dünya Üçüncüsü (Thailand - Bangkok)

Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Ring Masters Olimpia (Fox TV - İstanbul)

Ring K-1 World Grand Prix (Fox Tv - İstanbul)

2009

WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu

Muay Thai Türkiye İkincisi

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Mix Fight 6. Gala Darmstadt (Fox TV - Almanya)

Sekizli Turnuva (Eskişehir)

Uçan Fight Arena (Fox TV - Adana)

Uçan Fight Arena (Fox TV - Trabzon)

Kickboks Türkiye Üçüncüsü

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

2008

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

2007

Kickboks Türkiye Şampiyonu

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

