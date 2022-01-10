Survivor Çağan Atakan Arslan kimdir? Çağan Atakan Arslan kaç yaşında? 2022 Çağan Atakan Arslan Instagram hesabı nedir?
2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Çağan Atakan Arslan, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor yarışmasından Çağan Atakan Arslan başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Çağan Atakan Arslan kimdir? Kaç yaşında?
2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri deÇağan Atakan Arslan, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Çağan Atakan Arslan başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Çağan Atakan Arslan, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Çağan Atakan Arslan kimdir? Çağan Atakan Arslan kaç yaşında? 2022 Çağan Atakan Arslan Instagram hesabı nedir? Çağan Atakan Arslan kaç yaşındadır?
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Ağustos 1989
Kaç yaşında: 32 yıl yaşında
Nereli: Sivas
Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncudur. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.
ÖDÜLLER
2016
- Mix Fight Gala 81 Kilo Dünya Şampiyonu
2015
- Glory World Series 20 Dubai
2014
- Glory World Series 15 İstanbul
2013
- W.M.C Muay Thai Dünya Şampiyonu
- Muay Thai Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
2012
- WMAO Dünya Şampiyonu
- Muay Thai Süper Lig Şampiyonu
- Muay Thai Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
2011
- Muay Thai IFMA Dünya Şampiyonu (Tarihte Ülkeye Altın Madalyayı Getiren İlk Türk)
- Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
- Fight Academy İstanbul (Cine5 - İstanbul)
- RMO Fight Code İstanbul (Fox TV - İstanbul)
2010
- W.O.F World O-Sports Federation Muay Thai Dünya Şampiyonu (İran)
- IFMA Muay Thai Dünya Üçüncüsü (Thailand - Bangkok)
- Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Türkiye Şampiyonu
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
- Ring Masters Olimpia (Fox TV - İstanbul)
- Ring K-1 World Grand Prix (Fox Tv - İstanbul)
2009
- WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu
- Muay Thai Türkiye İkincisi
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
- Mix Fight 6. Gala Darmstadt (Fox TV - Almanya)
- Sekizli Turnuva (Eskişehir)
- Uçan Fight Arena (Fox TV - Adana)
- Uçan Fight Arena (Fox TV - Trabzon)
- Kickboks Türkiye Üçüncüsü
- Kickboks Marmara Şampiyonu
- Kickboks İstanbul Şampiyonu
2008
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
- Kickboks Marmara Şampiyonu
- Kickboks İstanbul Şampiyonu
2007
- Kickboks Türkiye Şampiyonu
- Kickboks Marmara Şampiyonu
- Kickboks İstanbul Şampiyonu
- Muay Thai Marmara Şampiyonu
- Muay Thai İstanbul Şampiyonu
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