İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları, Okullarda Güvenlik Toplantısı Yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin 81 il valisi ve il milli eğitim müdürleri ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantı, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı bildirildi. Toplantı, yaklaşık 1 saat sürerken, bakanlar toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı