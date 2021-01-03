Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel Instagram hesabı!
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Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel Instagram hesabı!

03.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:01
Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli? Ayşe Yüksel gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan bir diğer isim de Ayşe Yüksel oldu. Bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Ayşe Yüksel, iddialı sözleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tenis hocalığı yapan Ayşe Yüksel'in nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte Ayşe Yüksel'in hayatı hakkında bilgiler.

SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ayşe Yüksel'in Instagram hesabına haberimizde yer vereceğiz...

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