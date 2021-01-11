Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel yaşı, mesleği ve hayatı! Ayşe Yüksel nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2021 sezonu yarışmacıları bu akşam milyonlarca izleyicisinin gündemindeki yerini alıyor. Survivor 2021 sezonu gönüllüler takımı yarışmacılarından Ayşe Yüksel izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel yaşı, mesleği ve hayatı! Ayşe Yüksel nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 9 Ocak 2020 tarihi itibariyle izleyici karşısına çıktı. Survivor 2021 başlamasıyla birlikte Survivor yarışmacıları, Survivor gönüllüler kadrosu merak edildi. Ayşe Yüksel, Survivor 2021 yarışmacıları da Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı. Ayşe Yüksel yaşı, mesleği ve hayatı gibi detaylarla araştırılmaya başladı. Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel nereli, boyu ve kilosu kaç? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

2000 doğumlu genç yarışmacı Ayşe Yüksel Düzce Üniversitesi'nde eğitim alan ve genç yaşlardan itibaren sporun farklı dallarında başarı yakalayan isim olmuştur. Ortaokulda masa tenisi eğitim alan yarışmacı o yıllarda halterde ise Türkiye 3. olmuştur.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."

Survivor Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Ayşe Yüksel Instagram ne?

Survivor yarışmacılarının parkura çıkıp ter dökmeye başlamasıyla birlikte, sosyal medya hesapları ve normal yaşamlarında yaptıkları paylaşımlar da takip edilmektedir. O isimler arasında Survivor 2021 yarışmacı kadrosunda yer alan Survivor Ayşe Yüksel de bulunmaktadır. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hem Instagram hem de Twitter hesabı bulunmaktadır. Ayşe Yüksel, Instagram'da, 'ayseyukselofficiall' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Twiter'da ise '@ayseyukselresmi' kullanıcı adıyla yer almaktadır.