Survıvor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Survıvor yarışmasında dikkat çeken isimlerinden Survıvor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli? Aycan Yanaç hangi takımlarda forma giydi?

Türkiye kadın millî futbol takımı forvet oyuncusu Survıvor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?Aycan Yanaç hangi takımlarda forma giydi?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 doğumlu, ALG SK takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman-Türk profesyonel kadın futbolcu. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018'den itibaren Türkiye kadın millî futbol takımı oyuncusudur. Survivor 2020'de boy göstermiştir. 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 Yılında Survivor'a katılmıştır.

AYCAN YANAÇ HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Kulüp kariyeri

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur.[1] 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri dönmüştür. eskiden oynamıştır. 28 Ağustos tarihinde ALG Spor ile sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.