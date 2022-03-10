Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Haberler

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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor 2022 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Birsen, Yasin, Mert ve Barış arasında Survivor hayallerine veda eden isim başarılı yarışmacı Birsen oldu. Birsen'in elenmesine üzüldüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, "Çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Erken ayrıldığını düşünüyorum" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlana Survivor All Star, dün akşam 43. bölümüyle ekrana geldi. Takım arkadaşlarının oylamasıyla potaya giren Yasin, Birsen, Mert ve Barış arasında bir kişi Survivor All Star hayallerine veda etti.

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin Obuz olmuştu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise eleme adayı ise Birsen oldu. Survivor son bölümde eleme adayı ise ada konseyinde ismi en çok yazılan ünlülerden Mert oldu. Performans birincisi Batuhan ise elenmesi yönünde Barış'ın adını verdi. Böylece bu haftanın ilk eleme adayları Yasin, Birsen, Barış ve Mert oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Yasin, Birsen, Barış ve Mert arasından en az oyu alan Birsen yarışmaya veda etti. Birsen'in elenmesinin ardından Nagihan ile Sema büyük üzüntü yaşadı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Elendikten sonra açıklama yapan Birsen, "Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak" ifadelerini kullandı.

Birsen'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Erken ayrıldığını düşünüyorum" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı, Tv8, Magazin, Haberler

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