Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlana Survivor All Star, dün akşam 43. bölümüyle ekrana geldi. Takım arkadaşlarının oylamasıyla potaya giren Yasin, Birsen, Mert ve Barış arasında bir kişi Survivor All Star hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin Obuz olmuştu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise eleme adayı ise Birsen oldu. Survivor son bölümde eleme adayı ise ada konseyinde ismi en çok yazılan ünlülerden Mert oldu. Performans birincisi Batuhan ise elenmesi yönünde Barış'ın adını verdi. Böylece bu haftanın ilk eleme adayları Yasin, Birsen, Barış ve Mert oldu.

BİRSEN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Yasin, Birsen, Barış ve Mert arasından en az oyu alan Birsen yarışmaya veda etti. Birsen'in elenmesinin ardından Nagihan ile Sema büyük üzüntü yaşadı.

BİRSEN: UMARIM ŞAMPİYON SÖZÜNÜ ERİ BİRİ OLUR

Elendikten sonra açıklama yapan Birsen, "Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: SEN ÖRNEKSİN, ERKEN AYRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Birsen'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Erken ayrıldığını düşünüyorum" dedi.