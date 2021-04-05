Survivor 5 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler soğuk kahve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 5 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 5 Nisan 2021 Survivor ödülü ise soğuk kahve oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün soğuk kahve için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda soğuk kahve verilecek! Peki, Survivor 5 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor soğuk kahveyi kim kazandı?

5 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 5 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 7-6 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Oyun 4-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile başladı.

Şuanda skor 7-6 Ünlüler önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 7 - 6 GÖNÜLLÜLER

5 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

5 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü soğuk kahve oldu. Kazanan takım tekneye binip ödül alanına gidecek. Ayrıca soğuk kahve kazanacak.