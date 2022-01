Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor All Star başlangıç tarihi belli oldu

Survivor 2022 ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor All Star kadrosu yayınlanan fragman ile beraber belli oldu. Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2022 Ünlüler- Gönüllüler All Star kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını paylaştı. 2022 Survivor All Star yarışmacıları arasında iddialı isimler boy gösterecek. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonların en başarılı ve hırslı isimleri yer alacak. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmanın ilk fragmanı da kısa bir süre sonra ekranlarda olacak. Yayınlanan fragmana göre Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

