Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022'ye çok kısa bir süre kaldı. Her yıl izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor All Star 2022'nin başlangıç tarihi ile ilgili programı takip eden birçok kişi internetten "Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 ne zaman? Survivor 2022 hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var?" sorularını aratmakta. Survivor All Star 2022'nin başlangıç tarihi ve Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde.

2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'da ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?





Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

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