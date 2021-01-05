Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
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Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?

05.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:50
Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Steven Salam hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli, Steven Salam Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Steven Salam kimdir, gibi sorular soruluyor.

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Steven Salam kimdir?

SURVİVOR 2021 STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor)takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

SURVİVOR 2021 STEVEN SALAM INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Steven Salam "steven_salam" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Steven Salam kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı ne?
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