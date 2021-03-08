Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış ve Doğan birbirine giriyor
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Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış ve Doğan birbirine giriyor

08.03.2021 07:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:01
Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış ve Doğan birbirine giriyor

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerginliklerin yaşandığı takımlardan ünlüler adasında büyük bir kavga çıkıyor. Barış, kendisine "Karaktersizsin" diyen Doğan'ın üzerine koşuyor

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Açlık ve aile özleminin hat safhada yaşandığı yarışmada gergin anlar yaşanacak.

ÜNLÜLER ADASINDA KAVGA

9. haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler takımı 3 eleme adayı çıkardı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Ancak oyundan sonra ünlüler takımında sinirler geriliyor. Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirleniyor.

BARIŞ, DOĞAN'IN ÜZERİNE KOŞUYOR

Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan "Karaktersizsin oğlum sen" diyerek herkesi şoke ediyor. Bu söz sonrası çılgına dönen Barış, kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtularak Doğan'a saldırmak için koşmaya başlıyor. Tartışmalarda her türlü temasın yasak olduğu Survivor 2021'de ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

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