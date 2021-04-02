Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu
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Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de duygusal anlar yaşandı. Elemeye kalan Çağrı, Öykü, Aleyna, Aleyna Çalışkan ve Hanzade arasında adaya veda eden isim ünlüler takımından Öykü oldu. "Buna hazır değildim" diyen Öykü gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Türkiye'de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde SMS birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.

POYRAZ VE İSMAİL BALABAN BİRİNCİ OLDU

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu. Gönüllüler takımında SMS oylaması birincisi Poyraz olurken ünlüler takımında da İsmail Balaban oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan aday olmuştu. İkinci oyunu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Öykü Çelik haftanın 3. eleme adayı oldu. Survivor'da gönüllüler takımı birincisi olan Poyraz, dördüncü eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söyledi.

Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Ünlüler takımı SMS birincisi olan İsmail Balaban ise 5. eleme adayı olarak Çağrı Atakan'ın ismini söyledi. İsmail, geçen haftanın oylama birincisi olan Çağrı'nın gitmeyeceğinden emin olduğu için onu eleme adayı yaptığını söyledi.

Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

ÖYKÜ ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları Hanzade, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Öykü Çelik ve Çağrı Atakan arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı ünlü oyuncu Öykü Çelik oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamayan Öykü Çelik, "Buna hazır değildim. Belki onlar gibi defalarca potaya girerim öyle giderim sanıyorum ama öyle olmadı. Survivor'da kimseyle bir problemim yok. Ama kimin hakkında ne hissettiysem onları söyledim. Herkese hakkımı helal ediyorum. Burada inanılmaz şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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