Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu
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Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu

12.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:31

TV8 ekranlarından büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021, 4. bölümü ile ekranlara geldi. İlk haftanın eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından adaya veda eden isim Sena oldu.

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'de bu akşam heyecan doruktaydı. Ödül oyununun ardından Survivor'da ilk kez eleme konseyi gerçekleşti. Survivor'da birinci haftanın sonunda adaya veda isim de belli oldu.

SURVİVOR'A SENA VEDA ETTİ

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

SENA, SEYİRCİLERDEN YÜZDE 33 OY ALDI

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu
Sena

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME REŞAT OLDU

Survivor'da gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası haftanın eleme adayları açıklandı. SMS birincisi olan Poyraz haftanın üçüncü eleme adayını seçti. Konseyde açıklama yapan Poyraz üçüncü aday olarak Reşat'ın ismini verdi. Poyraz Reşat'ın gideceğini düşünmediğini söyleyerek takım arkadaşının ismini verdiğini belirtti.

Survivor 2021'de ilk haftada adaya veda eden isim Sena oldu

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 12 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta parkurda meyve tabağı ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu engellerden oluşan parkurun sonunda Survivor'da yarışma bayrak yarışına gitti. Karşılıklı alınan sayılar sonrası bayrak yarışında ödülü alan takım 10-9 yapan Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler hem meyve tabağı hem de hamak alma ödülünü kazandı.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ POYRAZ OLDU

Ödül oyununun ardından Survivor'da ilk kez eleme konseyi gerçekleşti. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yapılan SMS oylamasının sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı, bu haftanın SMS birincisinin Poyraz olduğunu duyurdu.

SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI

1. Poyraz

2. Reşat

3. Ayşe

4. Emin

5. Hanzade

6. Yunus Emre

7. Steven

8. Dora

9. Aleyna

10. Sena

11. Sancakay

Survivor 2021'de ilk haftada adaya veda eden isim Sena oldu

SURVİVOR SENA KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi'nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından bu yana sporla ilgili. Atletizmde çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Survivor 2021'in ilk eleme adayı Sena Özdemir'in ıssız adadaki macerasına devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu
Haber Yorumları (2)
MARABA: Bu ne yarışması oliii
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CENK: Gittim gördüm en iyisi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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