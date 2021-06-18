Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu
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Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan isimlerden Aleyna, Dora ve İsmail eleme adayı oldu. Yapılan SMS oylamasında en düşük oyu olan Dora yarışmaya veda etti.

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayları belirledi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Dora, Aleyna ve İsmail eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANANLAR ADAY ÇIKARDI

Survivor Türkiye'de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna'nın ismini yazdırdı. Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda ise kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu

DORA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da elemeye kalan Aleyna, İsmail ve Dora için SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasında en az oyu alarak Survivor hayallerine veda eden isim Uğurtan Dora oldu.

Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu
Uğurtan Dora
Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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