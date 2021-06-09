Survivor 2021'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı! İşte adaya veda eden isim

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam ve Ayşe Yüksel oldu. SMS oylamasında en az oyu alarak elenen iddialı yarışmacı Steven oldu.

Survivor 2021'in bitmesine artık sayılı günler kalırken herkesin merakla beklediği eleme ise bu akşam gerçekleşti.

STEVEN ELENDİ

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Aleyna, Steven ve Ayşe arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu. Steven'ın elenmesiyle takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

"RUHUM SURVİVOR OLDU"

Karar sonrası üzüntüsünü dile getiren Steven yaptığı açıklamada, "Çok değişik hissediyorum şu anda. Bir önceki konseyde ruhum Survivor oldu demiştim. Tabii ki de bazen istediğimiz şeyi elde edemiyoruz. İnanamıyorum Survivor'ın benim için bitmiş olduğuna" ifadelerini kullandı.

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alıyordu. Survivor Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelmiş ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu. Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatör'den Süper Amatör'e çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum Survivor'a" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıklamıştı.