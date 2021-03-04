Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
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Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı

18.01.2021 08:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 08:13

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmaya yedek yarışmacılardan 4 kişi katılıyor. İlk oyunda parkura çıkan yarışmacılardan Sergen, hızıyla Acun Ilıcalı'yı şaşkına çevirdi.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021, dün akşam dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümle ekrana geldi. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6'lık bir skorla kazandı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Oyun sonrası ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar eleme adayı olmasını istediği yarışmacıların isimlerini yazdı. Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu. İlk eleme oyununu kaybeden ünlüler takımındaki aday ise İlayda olmuştu.

Survivor 2021'3 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı

4 YENİ YARIŞMACI GELİYOR

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.

PARKUR HIZI ACUN ILICALI'YI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İlk oyunlarında yarışan isimlerden Sergen, parkur hızıyla Acun Ilıcalı'ya büyük şaşkınlık yarattı. Sergen'in parkurdaki hızından bahseden Ilıcalı "Müthiş bir parkur hızı var. Survivor tarihine geçti" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'3 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
Sergen
Survivor 2021'3 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
Duygu
Survivor 2021'3 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
Baran
Survivor 2021'3 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
Bahar
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı
Haber Yorumları (1)
OKUR: Paralı kanalda yayınlansa da kurtulsak artık.
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