Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
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Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
11.05.2020 07:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 07:47

Dün akşam 72. bölümüyle ekrana gelne Survivor 2020'nin yarışmacıları, ada konseyinde Anneler Günü'ne özel olarak annelerinden gelen videoları izledi. Aile özlemi çeken Ünlüler ve Gönüllüler, karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 72. bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler takımının ada konseyinde buluşan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın Anneler Günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

ANNELERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Anneler Günü'ne özel olarak yapılan sürprizde Ünlüler ve Gönüllüler takımının anneleri çocukları için özel bir video çekti. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti ve aday olarak Berkan'ı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kaybederek Mert'in adını yazdı.

İşte duygusal anların yaşandığı sürprizlerden kareler...

Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
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