Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu

02.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:35

Survivor Türkiye 2020'de Erman'ın adadaki agresifliği, Fatma'nın ise sakatlanmasıyla adadan iki yarışmacı eksilmişti. Erman ve Fatma'nın yerine adaya tam 4 yarışmacı dahil oldu.

Ünlüler takımına 20 yaşındaki Türkiye Jimnastik Şampiyonu Aşkım Burce Tunay ve pilates hocası Berkan Karabulut dahil oldu. Aşkım ve Berkan ailelerine layık olmak için Survivor'da hem adada hem de parkurlarda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Berkan Karabulut

Aşkım Burce Tunay

Gönüllüler takımına ise basketbolcu Gizem Birdal ile MMA dövüşçüsü Yunus Emre Özden dahil oldu. Gizem bir önce adaya adapte olmak istediğini söylerken, Yunus Emre ise rakip takımdaki Parviz Abdullayev'e büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Gizem Birdal