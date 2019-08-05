Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu
TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Berna Keklikler'den, iddialı havuz pozu geldi. Keklikler, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.
Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla kendine hayran bıraktı.
İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televizyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"HAVUZ GÜZELİ BERNA"
Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.
KATILDIĞI YARIŞMALARDA ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRDİ
En son Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler, Stil Avcıları'nın yarışmacılarından biri oldu. Survivor'a ilginç çıkışlarıyla damga vuran Keklikler, Göz6 yarışmasında şampiyonluk elde etmişti.
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Sokakda görsen yüzüne bakilmaz. Nedense sanalda sultan oluyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İŞADAMLARI KATALOGDAN KARPUZ SEÇER GİBİ KIZ SEÇİYORLAR SONRA GELSİN OTEL ODASINDA KİŞİYE ÖZEL DEFİELE ADI ALTINDA REZİLLİKLER. MANKEN AJANSLARI İSİM DEĞİŞTİRSİN!!! BUNU BURAYA NEDEN YAZDIM BİLMİYORUM. AMA SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELEN BİRİSİYİM. REZİLLİKLER DİZ BOYU. ÇOCUKLARINIZI KORUYUN.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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513 lira odemektense 8.5 saat yol cekmeye raziyim. Ama herkes bu turlu dusunurse devletin kasasindan cikacak para. Aynen koprudeki gibi. Kimlere peskec cekildi? Odenilen vergiler nereye gitti ya egerki baskasi yaptiysa bu yolu?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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2023 bir an önce gelsede şunlar başımızdan bi gitse artık yeter, ay sonunu nasıl getirecez diye düşünmekten kafayı yiyecek millet zam üstüne zam, zam üstüne zam ulan koca ülkenin borcunu bizim maaşlardanmı ödeyeceksiniz AllahsızlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu karı güzel bir karı lokum lokumCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜ DEMİREL AÇTI ÜCRET 8 TL FATİH SULTANI ÖZAL AÇTI ÜCRET 8 TL YAVUZSELİMİ, OSMANGAZİYİ, İZMİR PARALI OTOYOLUNU BUNLAR AÇTI GARDAŞIM AÇMAZ OLAYDILAR BİR GEÇEN BİR DE GEÇMEYEN PİŞMAN GEÇMESENDE FAHİŞ MİKTARDAKİ GEÇİŞ ÜCRETİ MİLLETİN SIRTINA YIKILDI CEBİMİZDE ENAYİ GİBİ 25 KURUŞ VERMİYELİM DİYE POŞETLE DOLAŞIYORUZ O POŞET GEÇEN SEÇİMLERDE BİRİLERİN BAŞINA DOLANDI SIRA GELECEK SEÇİMLERDE ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DEDİLER BEŞ SENE SONRA O AT KÖPRÜDEN GERİ DÖNÜP GELDİĞİNDE GÖRECEĞİZ ONLARICevap Yaz 33 11 Yayından Kaldır
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Vergilerle acıp babasından miras kalmışta yapmış gibi ücret alıyorlar dABRİKALAR KURUMLAR ADALAR MODALARR HEPSİ gitti türkler evlenmiyor cocuk yapmıyor suriyeliler cocuk patlaması yaşatıyor bu ülkenin türk nüfusu değil suriyeli nüfusu coğalmış olacak dün geldiler bufün miting yaptılar yarın elimizden alırlarYayından Kaldır
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ücret konusun de sonuna kadar haklısın7 2 Yayından Kaldır
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ÇOK GÜZEL ALAMANCI Bİ BAYAN BU ALAMANCI KIZLARIDA GÜZEL OLUYORCevap Yaz Yayından Kaldır