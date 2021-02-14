Survivor 14 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 14 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 14 Şubat Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor bu hafta 14 Şubat Pazar günü 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.
14 ŞUBAT PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Avantaj oyununu Gönüllüler kazanmıştı.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyununda Gönüllüler 2-0 kazandı ve avantajın sahibi oldu.