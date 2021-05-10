Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım Knorr'dan lezzetli yemekler için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 10 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 10 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise Scuba Doo, villa konaklama ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün eğlence merkezi, villa tatili ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu Scuba Doo, villa tatili ve yemek verilecek! Peki, Survivor 10 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Scuba Doo ve yemeği kim kazandı?

10 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 10 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Ünlüler'in (Kırmızı Takım) üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şimdi skor 1-1 oldu.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Mavi takım 4-1 öne geçti.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 1-5 oldu. Mavi takım önde.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 7-1 oldu. Mavi takım önde.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 1 - 7 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu kırmızı takım kazandı. Seçme avantajı kırmızılarda oldu.

10 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Knorr'dan birbirinden lezzetli baharatlar. Ödül mercimek çorbası, patates salatası, mantı ve fırında sütlaç oldu.

Kazanan takım uçakla Punta Cana'ya gidecek. Kazanan takım Scuba Doo yapacak. Denizin altında çok eğlenceli bir aktivite yapacak. Ardından kazanan takım villada kalacak.

Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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