Survivor 1.'leri kimler? Survivor 2021 yarışmacıları! Survivor Öykü Çelik kimdir?

2005 yılından beri yayınlanan ve her sene 1. olan kişiye büyük ödül verilmektedir. Peki, Survivor 1.'leri kimler? Survivor 2021 yarışmacıları! Survivor Öykü Çelik kimdir?

Survivor yarışmasının çekim yerlerinden biri Dominik. 2021 yılında da Survivor yarışması Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Survivor 1.'leri kimler? Survivor 2021 yarışmacıları! Survivor Öykü Çelik kimdir?

SURVIVOR 1.'LERİ KİMLER?

Türkiye 2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera Uğur Pektaş Palau

Türkiye 2006 Survivor Türkiye - Yunanistan Derya Durmuşlar Panama

Türkiye 2007 Survivor Aslanlar - Kanaryalar Taner Özdeş Panama

Türkiye 2010 Survivor Kızlar - Erkekler Merve Oflaz Filipinler

Türkiye 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Derya Büyükuncu Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2012 Nihat Altınkaya Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2013 Hilmi Cem İntepe Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2014 Turabi Çamkıran Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2015 Survivor All Star Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Çağan Atakan Arslan Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2017 Ogeday Girişken Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2018 Adem Kılıççı Dominik Cumhuriyeti

Türkiye- Yunanistan 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan Yusuf Karakaya

Katerina Dalaka Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Cemal Can Canseven Galataport-İstanbul

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler;

Survivor 2021 yarışması TV8'de yayınlanacak ve bu yarışmada Ünlüler takımı olacak. Ünlüler takımı Survivor 2021 yarışmacıları resmi açıklaması yapıldı ve şu isimler olacak: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Gönüllüler;

Yeni bölümleri TV8'de canlı yayınlanacak Survivor 2021 Gönüllüler takımı açıklaması yapıldı. Yeni açıklamaya göre Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışacak yarışmacıların isimleri şöyle oluştu: Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Sena, Ayşe, Reşat, Steven, Aleyna, Poyraz.

SURVIVOR ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1,70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Öykü Çelik, Tümay Özokur ajansıyla çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı.2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.