SÜRÜKLENEN DEMİR YÜKLÜ KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI
Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenerek demir atan 99 metre boyundaki LADY ZONA adlı demir yüklü konteyner gemisi, KURTARMA-6 Römorkörü tarafından Karanlık Liman'a demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenerek demir atan 99 metre boyundaki LADY ZONA adlı demir yüklü konteyner gemisi, KURTARMA-6 Römorkörü tarafından Karanlık Liman'a demirletildi.
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ÇANAKKALE (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı