SÜRÜKLENEN DEMİR YÜKLÜ KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI
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SÜRÜKLENEN DEMİR YÜKLÜ KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenerek demir atan 99 metre boyundaki LADY ZONA adlı demir yüklü konteyner gemisi, KURTARMA-6 Römorkörü tarafından Karanlık Liman'a demirletildi.

Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenerek demir atan 99 metre boyundaki LADY ZONA adlı demir yüklü konteyner gemisi, KURTARMA-6 Römorkörü tarafından Karanlık Liman'a demirletildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ÇANAKKALE (DHA)

SÜRÜKLENEN DEMİR YÜKLÜ KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI
SÜRÜKLENEN DEMİR YÜKLÜ KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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