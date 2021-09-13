Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Mustafa Güneş (52), otomobiliyle ağaca çarptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Mustafa Güneş (52), otomobiliyle ağaca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Tapırlı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Güneş, 01 D 5545 plakalı otomobili ile Kozan'dan Tapırlı'daki evlerine doğru seyir halinde olduğu sırada epilepsi nöbeti geçirip, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Güneş'in kullandığı otomobil ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Güneş, eşi Elif Güneş (45), annesi Fatma Güneş (76) ve oğlu Muhammet Emin Güneş (11) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince gelen ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri
Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Derya Baykal Derya Şensoy Vildan Atasever
Spor Diego Cristiano Okan Buruk Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:46:07. #1.17#